Squads Madhya Pradesh vs Maharashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Batham Rahul
bowler
Bachhav Satyajeet
bowler
Chouhan Rishabh
batsman
Bawne Ankit
batsman
Hirwani Mihir
bowler
Bhandari Mandar
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Gaikwad Ruturaj
batsman
Jain Saransh
bowler
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Kartikeya Kumar
batsman
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Khan Avesh
bowler
Jadhav Kedar
batsman
Khan Mohd Arshad
bowler
Kazi Azim
all rounder
Khejroliya Kulwant
bowler
Kulkarni Arshin
all rounder
Patidar Rajat
batsman
Mhatre Siddharth
batsman
Sahani Parth
batsman
Naik Nikhil
wicket keeper
Sharma Shubham
batsman
Ostwal Vicky
bowler
Solanki Sagar
all rounder
Pandit Sunny
all rounder
Thakur Rakesh
wicket keeper
Pawale Vijay
all rounder
Match has not started yet