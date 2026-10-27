Squads Madhya Pradesh vs Maharashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

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MAH
MAH

Playing

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MAH
MAH
First TeamSecond Team
Iyer Venkatesh

all rounder

Kazi Azim

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Naik Nikhil

wicket keeper

Solanki Sagar

all rounder

Pandit Sunny

all rounder

Thakur Rakesh

wicket keeper

Pawale Vijay

all rounder

Bench

MAP
MAP
MAH
MAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet