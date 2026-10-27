Squads Rajasthan Royals vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

Jaipur

RR
RR
BAR
BAR

Playing

RR
RR
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

RR
RR
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet