Squads Sunrisers Hyderabad vs Gujarat T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

Hyderabad

SRH
SRH
GUJ
GUJ

Playing

SRH
SRH
GUJ
GUJ

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SRH
SRH
GUJ
GUJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet