Indian Premier League
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
216
RR
159
Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
194
CSK
184
Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
242
DC
195
Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
165
KKR
169
Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
235
PBKS
202
Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
255
RCB
200
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad
SRH
196
RR
243