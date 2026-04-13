Rajiv Gandhi International Stadium Hyderabad India

Rajiv Gandhi International Stadium
Country:India
Country Code:IND
City:Hyderabad
Capacity:55000
Map Coordinates:17.406500,78.550444

Rajiv Gandhi International Stadium Schedule

Indian Premier League

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

216

RR

RR

159

ResultSunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

194

CSK

CSK

184

ResultSunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

242

DC

DC

195

ResultSunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

165

KKR

KKR

169

ResultSunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

235

PBKS

PBKS

202

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243