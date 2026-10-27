Match details Sunrisers Hyderabad vs Gujarat T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, November 24, 2026 05:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Sunrisers Hyderabad Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Gujarat Squad
|Players
|Bishnoi Ravi, Chauhan Saurav Dilipsingh, Chawla Piyush, Desai Aarya, Gaja Chintan, Gandhi Chirag, Jaiswal Vishal, Kumar Umang Rohit, Nagwaswalla Arzan, Panchal Priyank Kirit, Patel Axar, Patel Hardik, Patel Hemang, Patel Kshitij, Patel Ripal, Patel Shen Nareshbhai, Patel Urvil
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Rajiv Gandhi International Stadium
|City
|Hyderabad
|Capacity
|55000
|Ends
|Shiv lal Yadav End
|Hosts to
|VVS Laxman End
Match has not started yet