Match details Sunrisers Hyderabad vs Gujarat T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

Hyderabad

SRH
SRH
GUJ
GUJ

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, November 24, 2026 05:30 AM (GMT+0)
Venue:Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sunrisers Hyderabad Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Gujarat Squad

PlayersBishnoi Ravi, Chauhan Saurav Dilipsingh, Chawla Piyush, Desai Aarya, Gaja Chintan, Gandhi Chirag, Jaiswal Vishal, Kumar Umang Rohit, Nagwaswalla Arzan, Panchal Priyank Kirit, Patel Axar, Patel Hardik, Patel Hemang, Patel Kshitij, Patel Ripal, Patel Shen Nareshbhai, Patel Urvil
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumRajiv Gandhi International Stadium
CityHyderabad
Capacity55000
EndsShiv lal Yadav End
Hosts toVVS Laxman End

Match has not started yet