Match details East Bay Blazers vs Prime Gladiators T20 T20 Houston Open 15.04.2026
Match Info
|Match:
|T20 Houston Open 2026
|Date:
|Monday, April 13, 2026 - Sunday, April 19, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, April 15, 2026 02:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
East Bay Blazers Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Prime Gladiators Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet