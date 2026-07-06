|Test Series India vs Australia 2027
|Jan 21, 2027
|Mar 03, 2027
Test Series South Africa vs England 26/27
|Dec 17, 2026
|Jan 07, 2027
|Test Series South Africa vs. Bangladesh 2026
|Nov 15, 2026
|Nov 27, 2026
Test Series South Africa vs. Australia 2026
|Oct 09, 2026
|Oct 31, 2026
Test Series England vs Pakistan 2026
|Aug 19, 2026
|Sep 13, 2026
Test Series Australia vs Bangladesh 2026
|Aug 13, 2026
|Aug 26, 2026
Test Series West Indies vs. Pakistan 2026
|Jul 25, 2026
|Aug 06, 2026
U19 Test Series Sri Lanka vs India 2026 2026
|Jul 13, 2026
|Jul 20, 2026
U19 Test Series England vs South Africa 2026
|Jul 10, 2026
|Jul 17, 2026
Test Series England vs India, Women 2026
|Jul 10, 2026
|Jul 13, 2026
|Shpageeza Cricket League 2026
|Jul 01, 2026
|Jul 14, 2026
Test Series Zimbabwe vs Bangladesh 2026
|Jun 28, 2026
|Jul 02, 2026
Test Series West Indies vs Sri Lanka 2026
|Jun 25, 2026
|Jul 07, 2026
Test Series Sri Lanka A vs India A 2026
|Jun 25, 2026
|Jul 02, 2026
Test Series India vs Afghanistan 2026
|Jun 06, 2026
|Jun 10, 2026
|Test Series England vs. New Zealand 2026
|Jun 04, 2026
|Jun 29, 2026
Test Series Ireland vs New Zealand 2026
|May 27, 2026
|May 31, 2026
Test Series Bangladesh vs. Pakistan 2026
|May 08, 2026
|May 20, 2026
T20 Series Germany vs Austria 2026
|May 01, 2026
|May 03, 2026
T20 Series France vs Luxembourg 2026
|Apr 24, 2026
|Apr 26, 2026
T20 BIFA Cup 2026
|Apr 21, 2026
|Apr 28, 2026
|Test Series Australia vs. India, Women 2026
|Mar 06, 2026
|Mar 09, 2026
|Presidents Cup 2025
|Dec 06, 2025
|Dec 25, 2025
|Test Series New Zealand vs West Indies 2025
|Dec 01, 2025
|Dec 22, 2025
|Test Series Australia vs England 25/26
|Nov 21, 2025
|Jan 08, 2026
|Super50 Cup 2025
|Nov 19, 2025
|Nov 29, 2025
|Test Series India vs South Africa 2025
|Nov 14, 2025
|Nov 26, 2025
|Test Series Bangladesh vs Ireland 2025
|Nov 11, 2025
|Nov 23, 2025
|Test Series Zimbabwe vs Afghanistan 2025
|Oct 20, 2025
|Oct 24, 2025
|Boland T10 2025
|Oct 17, 2025
|Oct 27, 2025
|Test Series Pakistan vs South Africa 2025
|Oct 12, 2025
|Oct 24, 2025
|CSA Pro50, Women 25/26
|Oct 04, 2025
|Mar 15, 2026
|Test Series India vs. West Indies 2025
|Oct 02, 2025
|Oct 14, 2025
|U19 Test Series Australia vs India 2025
|Sep 30, 2025
|Oct 10, 2025
|Duleep Trophy 2025
|Aug 28, 2025
|Sep 15, 2025
|Test Series Zimbabwe vs New Zealand 2025
|Jul 30, 2025
|Aug 11, 2025
|U19 Test Series England vs India 2025
|Jul 12, 2025
|Jul 23, 2025
|Test Series Zimbabwe vs South Africa 2025
|Jun 28, 2025
|Jul 10, 2025
|Test Series West Indies vs Australia 2025
|Jun 25, 2025
|Jul 16, 2025
|Test Series England vs. India 2025
|Jun 20, 2025
|Aug 04, 2025
|Test Series Sri Lanka vs. Bangladesh 2025
|Jun 17, 2025
|Jun 29, 2025
|ICC World Test Championship 2024
|Jun 11, 2025
|Jun 15, 2025
|Test Series England vs Zimbabwe 2025
|May 22, 2025
|May 26, 2025
|Test Series Bangladesh vs. Zimbabwe 2025
|Apr 20, 2025
|May 02, 2025
|Test Series Zimbabwe vs Ireland 2026
|Feb 06, 2025
|Feb 10, 2025
|Test Series Australia vs England, Women 2025
|Jan 30, 2025
|Feb 02, 2025
|Test Series Sri Lanka vs. Australia 2025
|Jan 29, 2025
|Feb 10, 2025
|U19 Test Series South Africa vs England 2025
|Jan 27, 2025
|Feb 06, 2025
|Test Series Pakistan vs West Indies 2025
|Jan 16, 2025
|Jan 28, 2025
|Test Series South Africa vs. Pakistan 2024
|Dec 26, 2024
|Jan 07, 2025
|Test Series South Africa vs England, Women 2024
|Dec 15, 2024
|Dec 18, 2024
|Test Series South Africa vs Sri Lanka 2024
|Nov 27, 2024
|Dec 09, 2024
|Test Series New Zealand vs. England 2024
|Nov 27, 2024
|Dec 18, 2024
|Test Series Australia vs. India 24/25
|Nov 22, 2024
|Jan 07, 2025
|Test Series West Indies vs. Bangladesh 2024
|Nov 22, 2024
|Dec 04, 2024
|Test Series Bangladesh vs South Africa 2024
|Oct 21, 2024
|Nov 02, 2024
|Test Series India vs New Zealand 2024
|Oct 16, 2024
|Nov 05, 2024
|Test Series Pakistan vs. England 2024
|Oct 07, 2024
|Oct 28, 2024
|Test Series India vs Bangladesh 2024
|Sep 19, 2024
|Oct 01, 2024
|Test Series Sri Lanka vs New Zealand 2024
|Sep 18, 2024
|Sep 30, 2024
|Test Series Afghanistan vs New Zealand 2024
|Sep 09, 2024
|Sep 13, 2024
|Test Series Pakistan vs Bangladesh 2024
|Aug 21, 2024
|Sep 03, 2024
|Test Series England vs Sri Lanka 2024
|Aug 14, 2024
|Sep 10, 2024
|T10 ECS Rome 2024
|Aug 12, 2024
|Aug 23, 2024
|South Africa Tour of West Indies 2024
|Aug 07, 2024
|Aug 19, 2024
|Cricket.International.Test Series Ireland vs Zimbabwe 2024
|Jul 25, 2024
|Jul 29, 2024
|Test Series England vs. West Indies 2023
|Jul 10, 2024
|Jul 30, 2024
|U19 Test Series England vs Sri Lanka 2024
|Jul 08, 2024
|Jul 19, 2024
|Test Series India vs. South Africa, Women 2024
|Jun 28, 2024
|Jul 01, 2024
|Test Series Bangladesh vs. Sri Lanka 2024
|Mar 22, 2024
|Apr 03, 2024
|Test Series New Zealand vs Australia 2024
|Feb 28, 2024
|Mar 12, 2024
|Test Series Afghanistan vs Ireland 2024
|Feb 28, 2024
|Mar 03, 2024
|Test Series Australia vs South Africa, Women 2024
|Feb 15, 2024
|Feb 18, 2024
|Test Series New Zealand vs South Africa 2024
|Feb 03, 2024
|Feb 17, 2024
|Test Series Sri Lanka vs Afghanistan 2024
|Feb 02, 2024
|Feb 06, 2024
|Test Series India vs. England 2024
|Jan 25, 2024
|Mar 11, 2024
|West Indies Tour of Australia Test 2024
|Jan 16, 2024
|Jan 29, 2024
|U19 World Cup, Warm-Up 2024
|Jan 13, 2024
|Jan 17, 2024
|Test Series South Africa vs. India 2023
|Dec 26, 2023
|Jan 07, 2024
|Test Series India vs Australia, Women 23/24
|Dec 21, 2023
|Dec 24, 2024
|Test Series Australia vs Pakistan 23/24
|Dec 14, 2023
|Jan 07, 2024
|Test Series India vs England, Women 2023
|Dec 14, 2023
|Dec 17, 2023
|Test Series Bangladesh vs New Zealand 2023
|Nov 28, 2023
|Dec 10, 2023
|Quaid e-Azam Trophy 2023
|Sep 10, 2023
|Oct 26, 2023
|U19 Test Series England vs Australia 2023
|Sep 08, 2023
|Sep 19, 2023
|U19 Test Series Sri Lanka vs West Indies 2023
|Sep 05, 2023
|Sep 12, 2023
|Test Series Sri Lanka vs. Pakistan 2023
|Jul 16, 2023
|Jul 28, 2023
|Test Series Pakistan vs. Sri Lanka 2023
|Jul 16, 2023
|Jul 28, 2023
|Test Series West Indies vs India 2023
|Jul 12, 2023
|Jul 25, 2023
|Test Series England vs Australia, Women 2023
|Jun 22, 2023
|Jun 26, 2023
|Test Series England vs Australia 2023
|Jun 16, 2023
|Jul 31, 2023
|Test Series The Ashes 2023
|Jun 16, 2023
|Jul 31, 2023
|Test Series Bangladesh vs Afghanistan 2023
|Jun 14, 2023
|Jun 18, 2023
|Test Series England vs Ireland 2023
|Jun 01, 2023
|Jun 04, 2023
|ECS Italy, Milan 2023
|Apr 24, 2023
|May 05, 2023
|Test Series Sri Lanka vs Ireland 2023
|Apr 16, 2023
|Apr 29, 2023
|Test Series New Zealand vs Sri Lanka 2023
|Mar 08, 2023
|Mar 17, 2023
|Test Series South Africa vs West Indies 2023
|Feb 28, 2023
|Mar 12, 2023
|U19 T20 Series Australia vs England 2023
|Feb 19, 2023
|Feb 20, 2023
|Test Series Zimbabwe vs. West Indies 2023
|Feb 04, 2023
|Feb 16, 2023
|U19 Test Series Australia vs England 2023
|Jan 29, 2023
|Feb 09, 2023
|Test Series Pakistan vs New Zealand 22/23
|Dec 27, 2022
|Jan 08, 2023
|Test Series Australia vs. South Africa 22/23
|Dec 17, 2022
|Jan 04, 2023
|Test Series Bangladesh vs. India 2022
|Dec 14, 2022
|Dec 26, 2022
|ODI Series West Indies vs. New Zealand, Women 2022
|Sep 16, 2022
|Sep 28, 2022
|Test Series India A vs New Zealand A 2022
|Sep 01, 2022
|Sep 15, 2022
|Caribbean Premier League Women's 6ixty 2022
|Aug 24, 2022
|Aug 28, 2022
|Test Series England vs. South Africa 2022
|Aug 17, 2022
|Sep 12, 2022
|Test Series England vs South Africa, Women 2022
|Jun 27, 2022
|Jun 28, 2022