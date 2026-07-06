Test Cricket League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
Test Series India vs Australia 2027Jan 21, 2027Mar 03, 2027

Test Series South Africa vs England 26/27

Dec 17, 2026Jan 07, 2027
Test Series South Africa vs. Bangladesh 2026Nov 15, 2026Nov 27, 2026

Test Series South Africa vs. Australia 2026

Oct 09, 2026Oct 31, 2026

Test Series England vs Pakistan 2026

Aug 19, 2026Sep 13, 2026

Test Series Australia vs Bangladesh 2026

Aug 13, 2026Aug 26, 2026

Test Series West Indies vs. Pakistan 2026

Jul 25, 2026Aug 06, 2026

U19 Test Series Sri Lanka vs India 2026 2026

Jul 13, 2026Jul 20, 2026

U19 Test Series England vs South Africa 2026

Jul 10, 2026Jul 17, 2026

Test Series England vs India, Women 2026

Jul 10, 2026Jul 13, 2026
Shpageeza Cricket League 2026Jul 01, 2026Jul 14, 2026

Test Series Zimbabwe vs Bangladesh 2026

Jun 28, 2026Jul 02, 2026

Test Series West Indies vs Sri Lanka 2026

Jun 25, 2026Jul 07, 2026

Test Series Sri Lanka A vs India A 2026

Jun 25, 2026Jul 02, 2026

Test Series India vs Afghanistan 2026

Jun 06, 2026Jun 10, 2026
Test Series England vs. New Zealand 2026Jun 04, 2026Jun 29, 2026

Test Series Ireland vs New Zealand 2026

May 27, 2026May 31, 2026

Test Series Bangladesh vs. Pakistan 2026

May 08, 2026May 20, 2026

T20 Series Germany vs Austria 2026

May 01, 2026May 03, 2026

T20 Series France vs Luxembourg 2026

Apr 24, 2026Apr 26, 2026

T20 BIFA Cup 2026

Apr 21, 2026Apr 28, 2026
Test Series Australia vs. India, Women 2026Mar 06, 2026Mar 09, 2026
Presidents Cup 2025Dec 06, 2025Dec 25, 2025
Test Series New Zealand vs West Indies 2025Dec 01, 2025Dec 22, 2025
Test Series Australia vs England 25/26Nov 21, 2025Jan 08, 2026
Super50 Cup 2025Nov 19, 2025Nov 29, 2025
Test Series India vs South Africa 2025Nov 14, 2025Nov 26, 2025
Test Series Bangladesh vs Ireland 2025Nov 11, 2025Nov 23, 2025
Test Series Zimbabwe vs Afghanistan 2025Oct 20, 2025Oct 24, 2025
Boland T10 2025Oct 17, 2025Oct 27, 2025
Test Series Pakistan vs South Africa 2025Oct 12, 2025Oct 24, 2025
CSA Pro50, Women 25/26Oct 04, 2025Mar 15, 2026
Test Series India vs. West Indies 2025Oct 02, 2025Oct 14, 2025
U19 Test Series Australia vs India 2025Sep 30, 2025Oct 10, 2025
Duleep Trophy 2025Aug 28, 2025Sep 15, 2025
Test Series Zimbabwe vs New Zealand 2025Jul 30, 2025Aug 11, 2025
U19 Test Series England vs India 2025Jul 12, 2025Jul 23, 2025
Test Series Zimbabwe vs South Africa 2025Jun 28, 2025Jul 10, 2025
Test Series West Indies vs Australia 2025Jun 25, 2025Jul 16, 2025
Test Series England vs. India 2025Jun 20, 2025Aug 04, 2025
Test Series Sri Lanka vs. Bangladesh 2025Jun 17, 2025Jun 29, 2025
ICC World Test Championship 2024Jun 11, 2025Jun 15, 2025
Test Series England vs Zimbabwe 2025May 22, 2025May 26, 2025
Test Series Bangladesh vs. Zimbabwe 2025Apr 20, 2025May 02, 2025
Test Series Zimbabwe vs Ireland 2026Feb 06, 2025Feb 10, 2025
Test Series Australia vs England, Women 2025Jan 30, 2025Feb 02, 2025
Test Series Sri Lanka vs. Australia 2025Jan 29, 2025Feb 10, 2025
U19 Test Series South Africa vs England 2025Jan 27, 2025Feb 06, 2025
Test Series Pakistan vs West Indies 2025Jan 16, 2025Jan 28, 2025
Test Series South Africa vs. Pakistan 2024Dec 26, 2024Jan 07, 2025
Test Series South Africa vs England, Women 2024Dec 15, 2024Dec 18, 2024
Test Series South Africa vs Sri Lanka 2024Nov 27, 2024Dec 09, 2024
Test Series New Zealand vs. England 2024Nov 27, 2024Dec 18, 2024
Test Series Australia vs. India 24/25Nov 22, 2024Jan 07, 2025
Test Series West Indies vs. Bangladesh 2024Nov 22, 2024Dec 04, 2024
Test Series Bangladesh vs South Africa 2024Oct 21, 2024Nov 02, 2024
Test Series India vs New Zealand 2024Oct 16, 2024Nov 05, 2024
Test Series Pakistan vs. England 2024Oct 07, 2024Oct 28, 2024
Test Series India vs Bangladesh 2024Sep 19, 2024Oct 01, 2024
Test Series Sri Lanka vs New Zealand 2024Sep 18, 2024Sep 30, 2024
Test Series Afghanistan vs New Zealand 2024Sep 09, 2024Sep 13, 2024
Test Series Pakistan vs Bangladesh 2024Aug 21, 2024Sep 03, 2024
Test Series England vs Sri Lanka 2024Aug 14, 2024Sep 10, 2024
T10 ECS Rome 2024Aug 12, 2024Aug 23, 2024
South Africa Tour of West Indies 2024Aug 07, 2024Aug 19, 2024
Cricket.International.Test Series Ireland vs Zimbabwe 2024Jul 25, 2024Jul 29, 2024
Test Series England vs. West Indies 2023Jul 10, 2024Jul 30, 2024
U19 Test Series England vs Sri Lanka 2024Jul 08, 2024Jul 19, 2024
Test Series India vs. South Africa, Women 2024Jun 28, 2024Jul 01, 2024
Test Series Bangladesh vs. Sri Lanka 2024Mar 22, 2024Apr 03, 2024
Test Series New Zealand vs Australia 2024Feb 28, 2024Mar 12, 2024
Test Series Afghanistan vs Ireland 2024Feb 28, 2024Mar 03, 2024
Test Series Australia vs South Africa, Women 2024Feb 15, 2024Feb 18, 2024
Test Series New Zealand vs South Africa 2024Feb 03, 2024Feb 17, 2024
Test Series Sri Lanka vs Afghanistan 2024Feb 02, 2024Feb 06, 2024
Test Series India vs. England 2024Jan 25, 2024Mar 11, 2024
West Indies Tour of Australia Test 2024Jan 16, 2024Jan 29, 2024
U19 World Cup, Warm-Up 2024Jan 13, 2024Jan 17, 2024
Test Series South Africa vs. India 2023Dec 26, 2023Jan 07, 2024
Test Series India vs Australia, Women 23/24Dec 21, 2023Dec 24, 2024
Test Series Australia vs Pakistan 23/24Dec 14, 2023Jan 07, 2024
Test Series India vs England, Women 2023Dec 14, 2023Dec 17, 2023
Test Series Bangladesh vs New Zealand 2023Nov 28, 2023Dec 10, 2023
Quaid e-Azam Trophy 2023Sep 10, 2023Oct 26, 2023
U19 Test Series England vs Australia 2023Sep 08, 2023Sep 19, 2023
U19 Test Series Sri Lanka vs West Indies 2023Sep 05, 2023Sep 12, 2023
Test Series Sri Lanka vs. Pakistan 2023Jul 16, 2023Jul 28, 2023
Test Series Pakistan vs. Sri Lanka 2023Jul 16, 2023Jul 28, 2023
Test Series West Indies vs India 2023Jul 12, 2023Jul 25, 2023
Test Series England vs Australia, Women 2023Jun 22, 2023Jun 26, 2023
Test Series England vs Australia 2023Jun 16, 2023Jul 31, 2023
Test Series The Ashes 2023Jun 16, 2023Jul 31, 2023
Test Series Bangladesh vs Afghanistan 2023Jun 14, 2023Jun 18, 2023
Test Series England vs Ireland 2023Jun 01, 2023Jun 04, 2023
ECS Italy, Milan 2023Apr 24, 2023May 05, 2023
Test Series Sri Lanka vs Ireland 2023Apr 16, 2023Apr 29, 2023
Test Series New Zealand vs Sri Lanka 2023Mar 08, 2023Mar 17, 2023
Test Series South Africa vs West Indies 2023Feb 28, 2023Mar 12, 2023
U19 T20 Series Australia vs England 2023Feb 19, 2023Feb 20, 2023
Test Series Zimbabwe vs. West Indies 2023Feb 04, 2023Feb 16, 2023
U19 Test Series Australia vs England 2023Jan 29, 2023Feb 09, 2023
Test Series Pakistan vs New Zealand 22/23Dec 27, 2022Jan 08, 2023
Test Series Australia vs. South Africa 22/23Dec 17, 2022Jan 04, 2023
Test Series Bangladesh vs. India 2022Dec 14, 2022Dec 26, 2022
ODI Series West Indies vs. New Zealand, Women 2022Sep 16, 2022Sep 28, 2022
Test Series India A vs New Zealand A 2022Sep 01, 2022Sep 15, 2022
Caribbean Premier League Women's 6ixty 2022Aug 24, 2022Aug 28, 2022
Test Series England vs. South Africa 2022Aug 17, 2022Sep 12, 2022
Test Series England vs South Africa, Women 2022Jun 27, 2022Jun 28, 2022

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