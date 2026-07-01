Shpageeza Cricket League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jul 01, 2026

04:30 AM

Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

No info

Jul 02, 2026

04:30 AM

Boost Defenders vs Amo Sharks

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

Jul 02, 2026

09:30 AM

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

Jul 03, 2026

04:30 AM

No info

Jul 04, 2026

04:30 AM

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

Jul 04, 2026

09:30 AM

Amo Sharks vs Mis-E-Ainak Knights

Shpageeza Cricket League

No info

Jul 05, 2026

04:30 AM

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

Jul 05, 2026

09:30 AM

Amo Sharks vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

No info

Jul 06, 2026

04:30 AM

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

Jul 06, 2026

09:30 AM

Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

No info

Jul 08, 2026

04:30 AM

No info

Jul 08, 2026

09:30 AM

Amo Sharks vs Mis-E-Ainak Knights

Shpageeza Cricket League

No info

Jul 09, 2026

04:30 AM

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

Jul 09, 2026

09:30 AM

No info

Jul 10, 2026

09:30 AM

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

Jul 11, 2026

04:30 AM

Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Shpageeza Cricket League

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

Jul 11, 2026

09:30 AM

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

Jul 12, 2026

04:30 AM

Khost City Ground, Khost

Jul 12, 2026

09:30 AM

Amo Sharks vs Boost Defenders

Shpageeza Cricket League

No info

Shpageeza Cricket League Team List

view all
image

Amo Sharks

image

Band-E-Amir Dragons

image

Boost Defenders

image

Mis-E-Ainak Knights

image

Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League Stadiums

image

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium

Ghazi Amanullah Khan, Afghanistan

image

Khost City Ground

Khost, Afghanistan

image

Kandahar International Cricket Stadium

Kandahar, Afghanistan