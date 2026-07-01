Shpageeza Cricket League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jul 01, 2026
04:30 AM
Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons
Shpageeza Cricket League
No info
Jul 02, 2026
04:30 AM
Boost Defenders vs Amo Sharks
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
Jul 02, 2026
09:30 AM
Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons
Shpageeza Cricket League
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
Jul 03, 2026
04:30 AM
Band-E-Amir Dragons vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
No info
Jul 04, 2026
04:30 AM
Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
Jul 04, 2026
09:30 AM
Amo Sharks vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
No info
Jul 05, 2026
04:30 AM
Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
Jul 05, 2026
09:30 AM
Amo Sharks vs Speen Ghar Tigers
Shpageeza Cricket League
No info
Jul 06, 2026
04:30 AM
Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
Jul 06, 2026
09:30 AM
Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons
Shpageeza Cricket League
No info
Jul 08, 2026
04:30 AM
Band-E-Amir Dragons vs Speen Ghar Tigers
Shpageeza Cricket League
No info
Jul 08, 2026
09:30 AM
Amo Sharks vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
No info
Jul 09, 2026
04:30 AM
Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
Jul 09, 2026
09:30 AM
Band-E-Amir Dragons vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
No info
Jul 10, 2026
09:30 AM
Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
Jul 11, 2026
04:30 AM
Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks
Shpageeza Cricket League
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
Jul 11, 2026
09:30 AM
Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
Jul 12, 2026
04:30 AM
Mis-E-Ainak Knights vs Speen Ghar Tigers
Shpageeza Cricket League
Khost City Ground, Khost
Jul 12, 2026
09:30 AM
Amo Sharks vs Boost Defenders
Shpageeza Cricket League
No info