Abdul Basir

Abdul Basir

all rounder

Full name:Abdul Basir
Nationality:Afghanistan

Teams

2025 Teams

Beveren Cc

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches11
Innings11
Overs4.04.0
Balls--
Maidens00
Runs2626
Wickets11
Avg2626
SR2424
Eco6.56.5
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches11
Innings00
Not outs00
Runs00
Balls Faced00
Avg00
SR00
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest00
Hundreds00

Another Players

Azizullah, Khaksar

Azizullah, Khaksar

Haroon, Qaderi

Haroon, Qaderi

Israel, Salarzai

Israel, Salarzai

Said, Ashiqullah

Said, Ashiqullah

Ekrami, Murid

Ekrami, Murid

Kamawi, Mohammad Noman

Kamawi, Mohammad Noman

Safi, Abdul Qadir

Safi, Abdul Qadir

Aslami, Abdul Hadi

Aslami, Abdul Hadi

Safi, Zahidullah

Safi, Zahidullah

Momand, Noor

Momand, Noor