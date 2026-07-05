Abhimanyu Rajput

Abhimanyu Rajput

batsman

Full name:Abhimanyu Rajput
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Socal Lashings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8148
Innings1468
Overs138.431.029.0
Balls---
Maidens2320
Runs518163219
Wickets20410
Avg25.940.7521.9
SR41.646.517.4
Eco3.735.257.55
BB722
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8148
Innings12126
Not outs221
Runs35016359
Balls Faced63326449
Avg3516.311.8
SR55.2961.74120.4
Fours44144
Fifties200
Sixies003
Highest1023220
Hundreds100

Another Players

Prabhu, Daksh

Prabhu, Daksh

Quaraishi, Wais

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Clinton, Ruben

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Goutam, Yashashwi

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Fernando, KGD

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Khosa, Rajveer

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Siddiqui, Junaid

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Kallicharan, Kirstan

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Timbawala, Ravi

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Raina, Rubal

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