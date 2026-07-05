Abhimanyu Rajput
batsman
|Full name:
|Abhimanyu Rajput
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|14
|8
|Innings
|14
|6
|8
|Overs
|138.4
|31.0
|29.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|23
|2
|0
|Runs
|518
|163
|219
|Wickets
|20
|4
|10
|Avg
|25.9
|40.75
|21.9
|SR
|41.6
|46.5
|17.4
|Eco
|3.73
|5.25
|7.55
|BB
|7
|2
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|14
|8
|Innings
|12
|12
|6
|Not outs
|2
|2
|1
|Runs
|350
|163
|59
|Balls Faced
|633
|264
|49
|Avg
|35
|16.3
|11.8
|SR
|55.29
|61.74
|120.4
|Fours
|44
|14
|4
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|3
|Highest
|102
|32
|20
|Hundreds
|1
|0
|0