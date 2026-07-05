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2023 Players
Abhimanyu Rajput
Ayan Desai
USA
Daksh Prabhu
Deepak Gosain
Elmore Howard Hutchinson
Harpreet Singh
James Seymour
Australia
Jaykishan Palaha
Kashif Daud
United Arab Emirates
Kirstan Kallicharan
Trinidad and Tobago
Mrunal Ketan Patel
Pranav Reddy
Rajveer Khosa
Ravi Timbawala
Rubal Raina
Ruben Clinton
Sanchit Sandhu
Uzair Siddiqui
Wais Quaraishi
Yashashwi Goutam
Zaid Tariq
Zohaib Ahmed
Pakistan
Minor League 2023
Shivamogga Yodhas
New Jersey Stallions
Vizag Warriors
East Bay Blazers
Morrisville Raptors
San Diego Surf Riders
Coastal Riders
4th Placed Team
Golden State Grizzlies
The Philadelphians