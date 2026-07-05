Socal Lashings

Socal Lashings

Gender:Men

Players

2023 Players

Abhimanyu Rajput

Ayan Desai

USA

Daksh Prabhu

Deepak Gosain

Elmore Howard Hutchinson

USA

Harpreet Singh

James Seymour

Australia

Jaykishan Palaha

Kashif Daud

United Arab Emirates

Kirstan Kallicharan

Trinidad and Tobago

Mrunal Ketan Patel

USA

Pranav Reddy

Rajveer Khosa

Ravi Timbawala

Rubal Raina

Ruben Clinton

USA

Sanchit Sandhu

Uzair Siddiqui

Wais Quaraishi

Yashashwi Goutam

Zaid Tariq

Zohaib Ahmed

Pakistan

Statistics

Minor League 2023

Matches Played10
Won4
Drawn0
Lost6
No result0

Another teams

Shivamogga Yodhas

Shivamogga Yodhas

New Jersey Stallions

New Jersey Stallions

Vizag Warriors

Vizag Warriors

East Bay Blazers

East Bay Blazers

Morrisville Raptors

Morrisville Raptors

San Diego Surf Riders

San Diego Surf Riders

Coastal Riders

Coastal Riders

4th Placed Team

4th Placed Team

Golden State Grizzlies

Golden State Grizzlies

The Philadelphians

The Philadelphians