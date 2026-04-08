Ahmed Hussain

Ahmed Hussain

bowler

Full name:Ahmed Hussain
Nationality:Pakistan
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Hyderabad Kingsmen

Pakistan

Peshawar Region

Ahmed Hussain Schedule & Results

Pakistan Super League

Another Players

Nawaz, Hamza

Nawaz, Hamza

Hassan, Ahmad

Hassan, Ahmad

Shah, Ubaid

Shah, Ubaid

Tariq, Usman

Tariq, Usman

Khalil, Khubaih

Khalil, Khubaih

Akram, Faisal

Akram, Faisal

Ullah, Riaz

Ullah, Riaz

Arshad, Haroon

Arshad, Haroon

Ali, Sajjad

Ali, Sajjad

Khan, Shahzaib

Khan, Shahzaib