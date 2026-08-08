Usman Tariq Chaudhry
batsman
|Full name:
|Usman Tariq Chaudhry
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|151
|85
|12
|Innings
|108
|32
|0
|Overs
|758.2
|169.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|94
|2
|0
|Runs
|2475
|882
|0
|Wickets
|80
|16
|0
|Avg
|30.93
|55.12
|0
|SR
|56.87
|63.37
|0
|Eco
|3.26
|5.21
|0
|BB
|6
|4
|0
|4w
|3
|1
|0
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|151
|85
|12
|Innings
|260
|84
|12
|Not outs
|20
|7
|1
|Runs
|8547
|2584
|175
|Balls Faced
|0
|0
|180
|Avg
|35.61
|33.55
|15.9
|SR
|0
|0
|97.22
|Fours
|0
|0
|13
|Fifties
|51
|16
|0
|Sixies
|0
|0
|5
|Highest
|223
|131
|34
|Hundreds
|14
|5
|0