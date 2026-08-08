Usman Tariq Chaudhry

Usman Tariq Chaudhry

batsman

Full name:Usman Tariq Chaudhry
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Peshawar Region

Quetta Gladiators

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1518512
Innings108320
Overs758.2169.00
Balls---
Maidens9420
Runs24758820
Wickets80160
Avg30.9355.120
SR56.8763.370
Eco3.265.210
BB640
4w310
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1518512
Innings2608412
Not outs2071
Runs85472584175
Balls Faced00180
Avg35.6133.5515.9
SR0097.22
Fours0013
Fifties51160
Sixies005
Highest22313134
Hundreds1450

Another Players

Smith, Dwayne

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Pretorius, Dwaine

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Khan, Imran

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Mohsin, Mohammad

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Khan, Azam

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Amin, Adil

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Khan, Muhammad Mohsin

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Khan, Sajid

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Nasim, Saad

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Afridi, Abbas

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