Hyderabad Kingsmen

Hyderabad Kingsmen

Country:Pakistan
Country Code:PAK
Gender:Men

Players

2026 Players

Ahmed Hussain

Pakistan

Akif Javed

Pakistan

Asif Mehmood

Glenn James Maxwell

Australia

Hammad Azam

Pakistan

Hassan Khan

Pakistan

Hunain Shah

Pakistan

Maaz Sadaqat

Pakistan

Marnus Labuschagne

Australia

Mathurage Don Kusal Janith Perera

Sri Lanka

Mohammad Ali

Pakistan

Mohammad Irfan Khan

Pakistan

Mohammad Tayyab Arif

Pakistan

Morawakage Maheesh Theekshana

Sri Lanka

Ottniel Emile Graham Baartman

South Africa

Riley Patrick Meredith

Australia

Rizwan Mehmood

Saad Syed Ali

Pakistan

Saim Ayub

Pakistan

Sharjeel Khan

Pakistan

Shayan Jahangir

Pakistan

Usman Ahmed Khan

Pakistan

Usman Khan

Pakistan

Statistics

Pakistan Super League 2026

Matches Played10
Won5
Drawn0
Lost5
No result0

Hyderabad Kingsmen Team Schedule & Results

Pakistan Super League

Another teams

Tbc A

Tbc A

Reyes de Arganda

Reyes de Arganda

Rawalpindi Pindiz

Rawalpindi Pindiz

2A

2A

Daredevils Delhi

Daredevils Delhi

1B

1B

Columbus Falcons

Columbus Falcons

Royal Riders Punjab

Royal Riders Punjab

Prime Gladiators

Prime Gladiators

Mumbai Spartans

Mumbai Spartans