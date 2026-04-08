Pakistan Super League
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
HYD
145
PZA
146
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
KKI
188
HYD
189
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
HYD
157
ISL
153
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
HYD
123
RAW
121
Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
QGL
HYD
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
KKI
HYD
Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans
Pakistan Super League
HYD
214
MUS
213
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
HYD
80
ISL
83
Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
LQA
HYD
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
HYD
244
RAW
136
Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
MUS
159
HYD
162
Islamabad United vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
ISL
184
HYD
186
Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
PZA
130
HYD
129