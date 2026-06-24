T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
Belize vs Brazil
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BEL
134
BRA
133
Bahamas vs Belize
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BAH
BEL
batsman
|Full name:
|Andrew Banner
|Nationality:
|Belize
|League
|T20i
|T20
|Matches
|9
|9
|Innings
|3
|3
|Overs
|10.0
|10.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|56
|56
|Wickets
|1
|1
|Avg
|56
|56
|SR
|60
|60
|Eco
|5.6
|5.6
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|9
|9
|Innings
|7
|7
|Not outs
|0
|0
|Runs
|65
|65
|Balls Faced
|65
|65
|Avg
|9.28
|9.28
|SR
|100
|100
|Fours
|7
|7
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|3
|3
|Highest
|28
|28
|Hundreds
|0
|0
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BEL
134
BRA
133
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
BAH
BEL