Match details Belize vs Brazil T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 24.06.2026

T20i

BEL
BEL

134

BRA
BRA

133

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 2026
Date:Sunday, June 21, 2026 - Sunday, June 28, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, June 24, 2026 06:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Belize Squad

Players
BenchBanner Andrew, Banner Gareth, Banner Nathan, Bevans Kenroy, Bonner Lawrence, Broaster Roy, Casasola Ordell, Castillo Maurice, Mcfadzean Leon, Moses Kenthon, Moses Tayshaun, Oxley Alexander, Patterson T'shaka, Scott Greg, Smith Risdon

Brazil Squad

Players
BenchAvery Richard, Frazao Luiz Gabriel, Goncalves Luiz, Haroon Yasar, Hernandes Miguel, Izidoro Assuncao Michel Felipe, Machado Chrystian, Maximo Lucas, Maximo William, Morais Luiz, Muller Luiz, Nascimento Riquelmi, Oliveira Gabriel, Passoni Breno

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet