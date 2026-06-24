Match details Belize vs Brazil T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 24.06.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 2026
|Date:
|Sunday, June 21, 2026 - Sunday, June 28, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, June 24, 2026 06:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Belize Squad
|Players
|Bench
|Banner Andrew, Banner Gareth, Banner Nathan, Bevans Kenroy, Bonner Lawrence, Broaster Roy, Casasola Ordell, Castillo Maurice, Mcfadzean Leon, Moses Kenthon, Moses Tayshaun, Oxley Alexander, Patterson T'shaka, Scott Greg, Smith Risdon
Brazil Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet