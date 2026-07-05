Asish Thapa
batsman
|Full name:
|Asish Thapa
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|27
|37
|28
|Innings
|4
|1
|0
|Overs
|10.2
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|62
|10
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|6
|10
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|27
|37
|28
|Innings
|46
|37
|26
|Not outs
|4
|1
|2
|Runs
|1060
|612
|335
|Balls Faced
|2410
|1124
|462
|Avg
|25.23
|17
|13.95
|SR
|43.98
|54.44
|72.51
|Fours
|152
|60
|25
|Fifties
|1
|2
|1
|Sixies
|0
|3
|1
|Highest
|151
|79
|52
|Hundreds
|2
|0
|0