Asish Thapa

Asish Thapa

batsman

Full name:Asish Thapa
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Sikkim

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches273728
Innings410
Overs10.21.00
Balls---
Maidens000
Runs62100
Wickets000
Avg000
SR000
Eco6100
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches273728
Innings463726
Not outs412
Runs1060612335
Balls Faced24101124462
Avg25.231713.95
SR43.9854.4472.51
Fours1526025
Fifties121
Sixies031
Highest1517952
Hundreds200

Another Players

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