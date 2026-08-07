Chengkam Sangma
bowler
|Full name:
|Chengkam Sangma
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|14
|15
|Innings
|18
|14
|13
|Overs
|107.0
|82.0
|37.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|20
|8
|0
|Runs
|386
|387
|225
|Wickets
|10
|7
|12
|Avg
|38.6
|55.28
|18.75
|SR
|64.2
|70.28
|18.5
|Eco
|3.6
|4.71
|6.08
|BB
|3
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|14
|15
|Innings
|13
|7
|3
|Not outs
|7
|2
|2
|Runs
|29
|3
|1
|Balls Faced
|121
|23
|9
|Avg
|4.83
|0.6
|1
|SR
|23.96
|13.04
|11.11
|Fours
|5
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|11
|2
|1
|Hundreds
|0
|0
|0