Chengkam Sangma

Chengkam Sangma

bowler

Full name:Chengkam Sangma
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Meghalaya

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches111415
Innings181413
Overs107.082.037.0
Balls---
Maidens2080
Runs386387225
Wickets10712
Avg38.655.2818.75
SR64.270.2818.5
Eco3.64.716.08
BB333
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches111415
Innings1373
Not outs722
Runs2931
Balls Faced121239
Avg4.830.61
SR23.9613.0411.11
Fours500
Fifties000
Sixies000
Highest1121
Hundreds000

Another Players

Singh, Lakhan

Singh, Lakhan

Mylliempdah, Sylvester

Mylliempdah, Sylvester

Choudhary, Akash Kumar

Choudhary, Akash Kumar

Marak, Kilco

Marak, Kilco

Sangma, Arien Bonchang

Sangma, Arien Bonchang

Bishnoi, Rajesh

Bishnoi, Rajesh

Kurkalang, Sanvert Bernard

Kurkalang, Sanvert Bernard

Yadav, Sanjay

Yadav, Sanjay

Nagar, Yogesh

Nagar, Yogesh

Hynniewta, Riboklang Dilin

Hynniewta, Riboklang Dilin