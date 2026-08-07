Ankur Sohanveer Malik

Ankur Sohanveer Malik

Full name:Ankur Sohanveer Malik
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Kashi Rudras

Sikkim

Ankur Sohanveer Malik Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Shahbaz, Mirza

Shahbaz, Mirza

Sangma, Chengkam

Sangma, Chengkam

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Mavi, Shivam

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Chaudhary, Siddharth

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Chaudhary, Ishwar

Chaudhary, Ishwar