Bambarawana Liyanage Chaminda Sisira Kumara

Bambarawana Liyanage Chaminda Sisira Kumara

batsman

Full name:Bambarawana Liyanage Chaminda Sisira Kumara
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Srilankan Lions

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches22
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches22
Innings22
Not outs00
Runs33
Balls Faced77
Avg1.51.5
SR42.8542.85
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest33
Hundreds00

Another Players

Mudiyanselagr, Samira Akalanka Senarathna

Mudiyanselagr, Samira Akalanka Senarathna

Chanaka, Harannagala Hettigodage Adhan

Chanaka, Harannagala Hettigodage Adhan

Wanigasekara, Jeevan Dilruk

Wanigasekara, Jeevan Dilruk

Nakrani, Dinesh

Nakrani, Dinesh

Sandireddy, Tirupathi

Sandireddy, Tirupathi

Madhuranga, Kavindu

Madhuranga, Kavindu

Susantha, Hettiarachchige

Susantha, Hettiarachchige

Manawasingha, Ruwan

Manawasingha, Ruwan

Janaka, Suresh

Janaka, Suresh

Gamage, Nalin

Gamage, Nalin