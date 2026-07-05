Bharat Bhushan Sharma
bowler
|Full name:
|Bharat Bhushan Sharma
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|9
|10
|Innings
|9
|10
|Overs
|85.0
|36.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|6
|0
|Runs
|389
|235
|Wickets
|9
|11
|Avg
|43.22
|21.36
|SR
|56.66
|19.63
|Eco
|4.57
|6.52
|BB
|2
|4
|4w
|0
|1
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|9
|10
|Innings
|6
|7
|Not outs
|1
|1
|Runs
|55
|54
|Balls Faced
|147
|63
|Avg
|11
|9
|SR
|37.41
|85.71
|Fours
|3
|6
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|Highest
|22
|20
|Hundreds
|0
|0