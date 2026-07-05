Bharat Bhushan Sharma

Bharat Bhushan Sharma

bowler

Full name:Bharat Bhushan Sharma

Teams

2025 Teams

Pondicherry

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches910
Innings910
Overs85.036.0
Balls--
Maidens60
Runs389235
Wickets911
Avg43.2221.36
SR56.6619.63
Eco4.576.52
BB24
4w01
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches910
Innings67
Not outs11
Runs5554
Balls Faced14763
Avg119
SR37.4185.71
Fours36
Fifties00
Sixies01
Highest2220
Hundreds00

Another Players

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