Pavan Uday Deshpande

Pavan Uday Deshpande

batsman

Full name:Pavan Uday Deshpande
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches112826
Innings131212
Overs121.148.020.3
Balls---
Maidens1900
Runs412229175
Wickets1654
Avg25.7545.843.75
SR45.4357.630.75
Eco3.44.778.53
BB612
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches112826
Innings182721
Not outs426
Runs439881517
Balls Faced952963372
Avg31.3535.2434.46
SR46.1191.48138.97
Fours499139
Fifties483
Sixies51518
Highest709563
Hundreds000

Pavan Uday Deshpande Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Pavan Deshpande News

View all

If you want to be the first to know everything about cricketer Pavan Deshpande, you will find all the latest news about him here: incidents on the field, how his training sessions go, and what he likes about cricket.

How every Indian player retained by RCB and SRH fared in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy

How every Indian player retained by RCB and SRH fared in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy

No franchise had as many players of theirs feature in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy as Sunrisers Hyderabad (12) and a laudable 8 of those walked out of the competition as more confident individuals. That was not, however, the case with RCB, whose 4 players had a fortnight to forget.

Pavan Deshpande11:01 AM, 28 July, 2020

A comprehensive look at RCB's future winning strategy

Pavan Deshpande08:17 PM, 09 December, 2019

Ranji Trophy 2019-20 | Murali Vijay fined ten per cent of match fee for dissent

Pavan Deshpande12:30 PM, 14 August, 2019

Eighth edition of KPL set to commence on August 16

Pavan Deshpande12:26 PM, 23 March, 2019

IPL 2019 | Virat Kohli hints at skipping few matches to stay fit for ensuing World Cup

Another Players

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Pradeep, T

Pradeep, T

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank

Christie, Aaron

Christie, Aaron

Ahlahwat, Abhishek

Ahlahwat, Abhishek

Rakshith, Shivkumar

Rakshith, Shivkumar

Mithun, Abhimanyu

Mithun, Abhimanyu

Arya, Paras Gurbax

Arya, Paras Gurbax