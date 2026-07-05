S Karthik

S Karthik

wicket keeper

Full name:S Karthik
Nationality:India

Teams

2023 Teams

Madurai Panthers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches141414
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches141414
Innings22911
Not outs310
Runs59716982
Balls Faced117623594
Avg31.4221.127.45
SR50.7671.9187.23
Fours79248
Fifties420
Sixies002
Highest817026
Hundreds000

Another Players

Aditya, V

Aditya, V

Akash, L Kiran

Akash, L Kiran

D, Sudhan

D, Sudhan

Subikshan, Anton Andrew

Subikshan, Anton Andrew

M, Ayush

M, Ayush

Nishanth, C Hari

Nishanth, C Hari

Chakravarthy, Varun

Chakravarthy, Varun

R Karthikeyan

R Karthikeyan

Raheja, Tushar

Raheja, Tushar

Kousik, J

Kousik, J