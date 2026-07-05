S Karthik
wicket keeper
|Full name:
|S Karthik
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|14
|14
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|14
|14
|Innings
|22
|9
|11
|Not outs
|3
|1
|0
|Runs
|597
|169
|82
|Balls Faced
|1176
|235
|94
|Avg
|31.42
|21.12
|7.45
|SR
|50.76
|71.91
|87.23
|Fours
|79
|24
|8
|Fifties
|4
|2
|0
|Sixies
|0
|0
|2
|Highest
|81
|70
|26
|Hundreds
|0
|0
|0