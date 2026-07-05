Bravish Ratnakar Shetty

Bravish Ratnakar Shetty

batsman

Full name:Bravish Ratnakar Shetty
Nationality:India

Teams

2023 Teams

New Jersey Stallions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches9146
Innings140
Overs1.07.00
Balls---
Maidens000
Runs7450
Wickets010
Avg0450
SR0420
Eco76.420
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches9146
Innings14146
Not outs000
Runs32041131
Balls Faced58363736
Avg22.8529.355.16
SR54.8864.5286.11
Fours39214
Fifties010
Sixies190
Highest15710716
Hundreds110

Another Players

Saad, Shayaan

Saad, Shayaan

Matani, Siddarth

Matani, Siddarth

Mantha, Varun

Mantha, Varun

Patel, Hiren

Patel, Hiren

Amarshi, Raahil

Amarshi, Raahil

Carter, Jonathan

Carter, Jonathan

Vajjalla, Arjun

Vajjalla, Arjun

Patel, Deep

Patel, Deep

Powell, Rovman

Powell, Rovman

Mylavarapu, Sachin Venkata Srikar

Mylavarapu, Sachin Venkata Srikar