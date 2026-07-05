Bravish Ratnakar Shetty
batsman
|Full name:
|Bravish Ratnakar Shetty
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|14
|6
|Innings
|1
|4
|0
|Overs
|1.0
|7.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|7
|45
|0
|Wickets
|0
|1
|0
|Avg
|0
|45
|0
|SR
|0
|42
|0
|Eco
|7
|6.42
|0
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|14
|6
|Innings
|14
|14
|6
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|320
|411
|31
|Balls Faced
|583
|637
|36
|Avg
|22.85
|29.35
|5.16
|SR
|54.88
|64.52
|86.11
|Fours
|39
|21
|4
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|1
|9
|0
|Highest
|157
|107
|16
|Hundreds
|1
|1
|0