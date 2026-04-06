Rovman Powell

Rovman Powell

all rounder

Full name:Rovman Powell
Nationality:Jamaica
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast
Date of Birth (Age):July 23, 1993 (32)
Zodiac Sign:Leo
Height:183 cm
Hometown:Kingston, Jamaica
Jersey Number:63 (WI), 9 (KKR)
Batting Style:Right-Handed Bat
Bowling Style:Right-arm fast-medium
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Barbados Royals

Dubai Capitals

Kolkata Knight Riders

Los Angeles Knight Riders

Paarl Royals

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches516313112181
Innings1511205150
Overs46.418.5189.5211.3102.5
Balls-----
Maidens004070
Runs27518259012231096
Wickets35253226
Avg91.6636.423.638.2142.15
SR93.3322.645.5639.6523.73
Eco5.899.663.15.7810.65
BB12752
4w00000
5w00110
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches516313112181
Innings485325108164
Not outs31011233
Runs979108238330023249
Balls Faced115377571429502351
Avg21.7525.1615.9531.2724.8
SR84.9139.6153.64101.76138.19
Fours636136178185
Fifties2411613
Sixies427011167223
Highest10110771106107
Hundreds11041

Rovman Powell Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Punjab Kings

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

25

PBKS

PBKS

ResultKolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

181

LSG

LSG

182

ResultChennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

192

KKR

KKR

160

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultKolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

161

RR

RR

155

ResultLucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

155 & 1

KKR

KKR

155 & 4

ResultSunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

165

KKR

KKR

169

ResultDelhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

142

KKR

KKR

147

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultKolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

148

MI

MI

147

ResultKolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

163

DC

DC

203

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Jamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT