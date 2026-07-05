New Jersey Stallions

New Jersey Stallions

Gender:Men

Players

2023 Players

Arjun Vajjalla

Bhaskar Yadram

Guyana

Bravish Ratnakar Shetty

India

Cameron Scott Delport

South Africa

Derone Yohann Anthony Davis

Trinidad and Tobago

Dominique Rikhi

USA

Jasdeep Singh

USA

Karan Patel

Monank Dilipbhai Patel

India

Raahil Amarshi

Raymond T Ramrattan

Sachin Venkata Srikar Mylavarapu

Saiteja Mukkamalla

USA

Shayaan Saad

Siddarth Matani

Stephen Wiig

Varun Mantha

Statistics

Minor League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

New England Eagles

New England Eagles

Manhattan Yorkers

Manhattan Yorkers

Baltimore Royals

Baltimore Royals

East Bay Blazers

East Bay Blazers

New Jersey Somerset Cavaliers

New Jersey Somerset Cavaliers

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

Orlando Galaxy

Orlando Galaxy

Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions

The Philadelphians

The Philadelphians