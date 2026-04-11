Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
batsman
|Full name:
|Brian Mudzinganyama
|Nationality:
|Zimbabwe
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|26
|21
|12
|Innings
|0
|15
|14
|4
|Overs
|0
|115.4
|64.3
|6.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|21
|3
|0
|Runs
|0
|449
|376
|53
|Wickets
|0
|12
|6
|0
|Avg
|0
|37.41
|62.66
|0
|SR
|0
|57.83
|64.5
|0
|Eco
|0
|3.88
|5.82
|8.83
|BB
|0
|7
|4
|0
|4w
|0
|2
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|26
|21
|12
|Innings
|1
|42
|21
|12
|Not outs
|0
|2
|0
|0
|Runs
|16
|1088
|484
|160
|Balls Faced
|62
|2472
|622
|144
|Avg
|16
|27.2
|23.04
|13.33
|SR
|25.8
|44.01
|77.81
|111.11
|Fours
|2
|144
|63
|17
|Fifties
|0
|6
|3
|1
|Sixies
|0
|2
|5
|5
|Highest
|16
|128
|66
|62
|Hundreds
|0
|1
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230