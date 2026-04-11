Brian Mudzinganyama

Brian Mudzinganyama

batsman

Full name:Brian Mudzinganyama
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches1262112
Innings015144
Overs0115.464.36.0
Balls----
Maidens02130
Runs044937653
Wickets01260
Avg037.4162.660
SR057.8364.50
Eco03.885.828.83
BB0740
4w0210
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches1262112
Innings1422112
Not outs0200
Runs161088484160
Balls Faced622472622144
Avg1627.223.0413.33
SR25.844.0177.81111.11
Fours21446317
Fifties0631
Sixies0255
Highest161286662
Hundreds0100

Brian Mudzinganyama Schedule & Results

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