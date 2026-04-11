Richmond Mutumbami

Richmond Mutumbami

wicket keeper

Full name:Richmond Mutumbami
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches6362910414685
Innings000500
Overs00021.300
Balls------
Maidens000000
Runs00023100
Wickets000300
Avg0007700
SR0004300
Eco00010.7400
BB000200
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches6362910414685
Innings12342617813774
Not outs12413915
Runs217618379565030121149
Balls Faced4588473231056539681042
Avg19.7219.3117.2234.2423.5319.47
SR47.3772.96117.3353.4775.9110.26
Fours29612474629992
Fifties03133172
Sixies11318625435
Highest4374541569958
Hundreds000800

Richmond Mutumbami Schedule & Results

Another Players

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Chataira, Takudzwa Zivanai

Chataira, Takudzwa Zivanai

Mudzinganyama, Brian

Mudzinganyama, Brian

Hondo, Dylan

Hondo, Dylan

Musoko, Cuthbert

Musoko, Cuthbert

Muzite, Blessed

Muzite, Blessed

Macheka, Kudakwashe

Macheka, Kudakwashe

Chisoro, Tendai

Chisoro, Tendai

Chesa, Privilege

Chesa, Privilege

Jaure, Keith

Jaure, Keith