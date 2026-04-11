Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
wicket keeper
|Full name:
|Richmond Mutumbami
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break right arm
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|36
|29
|104
|146
|85
|Innings
|0
|0
|0
|5
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|21.3
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|231
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|77
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|43
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|10.74
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|36
|29
|104
|146
|85
|Innings
|12
|34
|26
|178
|137
|74
|Not outs
|1
|2
|4
|13
|9
|15
|Runs
|217
|618
|379
|5650
|3012
|1149
|Balls Faced
|458
|847
|323
|10565
|3968
|1042
|Avg
|19.72
|19.31
|17.22
|34.24
|23.53
|19.47
|SR
|47.37
|72.96
|117.33
|53.47
|75.9
|110.26
|Fours
|29
|61
|24
|746
|299
|92
|Fifties
|0
|3
|1
|33
|17
|2
|Sixies
|1
|13
|18
|62
|54
|35
|Highest
|43
|74
|54
|156
|99
|58
|Hundreds
|0
|0
|0
|8
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230