Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
bowler
|Full name:
|Privilege Chesa
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|3
|4
|Innings
|16
|3
|4
|Overs
|233.0
|16.0
|9.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|33
|0
|0
|Runs
|1064
|103
|92
|Wickets
|38
|2
|1
|Avg
|28
|51.5
|92
|SR
|36.78
|48
|54
|Eco
|4.56
|6.43
|10.22
|BB
|11
|2
|1
|4w
|1
|0
|0
|5w
|3
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|3
|4
|Innings
|16
|2
|1
|Not outs
|4
|2
|0
|Runs
|151
|7
|0
|Balls Faced
|292
|9
|1
|Avg
|12.58
|0
|0
|SR
|51.71
|77.77
|0
|Fours
|22
|1
|0
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|2
|0
|0
|Highest
|68
|7
|0
|Hundreds
|0
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230