Privilege Chesa

Privilege Chesa

bowler

Full name:Privilege Chesa

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1134
Innings1634
Overs233.016.09.0
Balls---
Maidens3300
Runs106410392
Wickets3821
Avg2851.592
SR36.784854
Eco4.566.4310.22
BB1121
4w100
5w300
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1134
Innings1621
Not outs420
Runs15170
Balls Faced29291
Avg12.5800
SR51.7177.770
Fours2210
Fifties100
Sixies200
Highest6870
Hundreds000

Privilege Chesa Schedule & Results

Another Players

Mutumbami, Richmond

Mutumbami, Richmond

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Chataira, Takudzwa Zivanai

Chataira, Takudzwa Zivanai

Mudzinganyama, Brian

Mudzinganyama, Brian

Hondo, Dylan

Hondo, Dylan

Musoko, Cuthbert

Musoko, Cuthbert

Muzite, Blessed

Muzite, Blessed

Macheka, Kudakwashe

Macheka, Kudakwashe

Chisoro, Tendai

Chisoro, Tendai

Jaure, Keith

Jaure, Keith