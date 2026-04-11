Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
bowler
|Full name:
|Takudzwa Zivanai Chataira
|Nationality:
|Zimbabwe
|League
|First class
|List a
|Matches
|4
|2
|Innings
|6
|2
|Overs
|87.0
|17.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|14
|0
|Runs
|385
|118
|Wickets
|11
|5
|Avg
|35
|23.6
|SR
|47.45
|20.4
|Eco
|4.42
|6.94
|BB
|4
|4
|4w
|2
|1
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|First class
|List a
|Matches
|4
|2
|Innings
|7
|1
|Not outs
|2
|1
|Runs
|53
|2
|Balls Faced
|75
|5
|Avg
|10.6
|0
|SR
|70.66
|40
|Fours
|8
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|27
|2
|Hundreds
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230