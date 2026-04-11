Takudzwa Zivanai Chataira

Takudzwa Zivanai Chataira

bowler

Full name:Takudzwa Zivanai Chataira
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches42
Innings62
Overs87.017.0
Balls--
Maidens140
Runs385118
Wickets115
Avg3523.6
SR47.4520.4
Eco4.426.94
BB44
4w21
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches42
Innings71
Not outs21
Runs532
Balls Faced755
Avg10.60
SR70.6640
Fours80
Fifties00
Sixies00
Highest272
Hundreds00

Takudzwa Zivanai Chataira Schedule & Results

Another Players

Mutumbami, Richmond

Mutumbami, Richmond

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Mudzinganyama, Brian

Mudzinganyama, Brian

Hondo, Dylan

Hondo, Dylan

Musoko, Cuthbert

Musoko, Cuthbert

Muzite, Blessed

Muzite, Blessed

Macheka, Kudakwashe

Macheka, Kudakwashe

Chisoro, Tendai

Chisoro, Tendai

Chesa, Privilege

Chesa, Privilege

Jaure, Keith

Jaure, Keith