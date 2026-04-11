Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
bowler
|Full name:
|Dylan Tanaka Hondo
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|10
|9
|Innings
|12
|10
|9
|Overs
|84.0
|82.5
|28.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|12
|7
|0
|Runs
|288
|404
|190
|Wickets
|2
|9
|5
|Avg
|144
|44.88
|38
|SR
|252
|55.22
|33.6
|Eco
|3.42
|4.87
|6.78
|BB
|1
|2
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|10
|9
|Innings
|14
|6
|5
|Not outs
|2
|0
|1
|Runs
|136
|72
|29
|Balls Faced
|344
|110
|32
|Avg
|11.33
|12
|7.25
|SR
|39.53
|65.45
|90.62
|Fours
|12
|4
|4
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|34
|23
|22
|Hundreds
|0
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230