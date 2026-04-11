Dylan Tanaka Hondo

Dylan Tanaka Hondo

bowler

Full name:Dylan Tanaka Hondo
Nationality:Zimbabwe
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8109
Innings12109
Overs84.082.528.0
Balls---
Maidens1270
Runs288404190
Wickets295
Avg14444.8838
SR25255.2233.6
Eco3.424.876.78
BB122
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8109
Innings1465
Not outs201
Runs1367229
Balls Faced34411032
Avg11.33127.25
SR39.5365.4590.62
Fours1244
Fifties000
Sixies000
Highest342322
Hundreds000

Dylan Tanaka Hondo Schedule & Results

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