Kuzivakwashe Keith Jaure

Kuzivakwashe Keith Jaure

bowler

Full name:Kuzivakwashe Keith Jaure
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Eagles

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches9117
Innings17117
Overs167.576.519.0
Balls---
Maidens3590
Runs545433172
Wickets16149
Avg34.0630.9219.11
SR62.9332.9212.66
Eco3.245.639.05
BB523
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches9117
Innings1622
Not outs301
Runs17875
Balls Faced3451417
Avg13.693.55
SR51.595029.41
Fours2300
Fifties000
Sixies400
Highest4454
Hundreds000

Kuzivakwashe Keith Jaure Schedule & Results

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