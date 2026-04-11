Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
bowler
|Full name:
|Kuzivakwashe Keith Jaure
|Nationality:
|Zimbabwe
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|11
|7
|Innings
|17
|11
|7
|Overs
|167.5
|76.5
|19.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|35
|9
|0
|Runs
|545
|433
|172
|Wickets
|16
|14
|9
|Avg
|34.06
|30.92
|19.11
|SR
|62.93
|32.92
|12.66
|Eco
|3.24
|5.63
|9.05
|BB
|5
|2
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|11
|7
|Innings
|16
|2
|2
|Not outs
|3
|0
|1
|Runs
|178
|7
|5
|Balls Faced
|345
|14
|17
|Avg
|13.69
|3.5
|5
|SR
|51.59
|50
|29.41
|Fours
|23
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|4
|0
|0
|Highest
|44
|5
|4
|Hundreds
|0
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230