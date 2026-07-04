Cuthbert Musoko
bowler
|Full name:
|Cuthbert Musoko
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|27
|9
|Innings
|42
|27
|9
|Overs
|504.3
|169.1
|26.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|95
|11
|0
|Runs
|1642
|856
|220
|Wickets
|72
|33
|10
|Avg
|22.8
|25.93
|22
|SR
|42.04
|30.75
|15.6
|Eco
|3.25
|5.06
|8.46
|BB
|6
|5
|3
|4w
|4
|1
|0
|5w
|2
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|27
|9
|Innings
|39
|23
|3
|Not outs
|7
|7
|1
|Runs
|397
|152
|11
|Balls Faced
|952
|235
|14
|Avg
|12.4
|9.5
|5.5
|SR
|41.7
|64.68
|78.57
|Fours
|41
|15
|0
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|13
|5
|1
|Highest
|62
|31
|9
|Hundreds
|0
|0
|0