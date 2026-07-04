Cuthbert Musoko

Cuthbert Musoko

bowler

Full name:Cuthbert Musoko
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches28279
Innings42279
Overs504.3169.126.0
Balls---
Maidens95110
Runs1642856220
Wickets723310
Avg22.825.9322
SR42.0430.7515.6
Eco3.255.068.46
BB653
4w410
5w210
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches28279
Innings39233
Not outs771
Runs39715211
Balls Faced95223514
Avg12.49.55.5
SR41.764.6878.57
Fours41150
Fifties100
Sixies1351
Highest62319
Hundreds000

Another Players

Mutumbami, Richmond

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Frost, Alistair

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Chataira, Takudzwa Zivanai

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Hondo, Dylan

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Muzite, Blessed

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Chisoro, Tendai

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Chesa, Privilege

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Jaure, Keith

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