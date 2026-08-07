Tendai Sam Chisoro

Tendai Sam Chisoro

bowler

Full name:Tendai Sam Chisoro
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches321147912264
Innings3191412710651
Overs115.3150.053.01880.4766.4171.2
Balls------
Maidens2371377542
Runs333684368605934141299
Wickets6241219512829
Avg55.528.530.6631.0726.6744.79
SR115.537.526.557.8635.9335.44
Eco2.884.566.943.224.457.58
BB3331353
4w000630
5w000710
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches321147912264
Innings517713211143
Not outs063101911
Runs271464320831668506
Balls Faced622344738192083421
Avg5.413.2710.7517.0718.1315.81
SR43.5462.3991.4854.5480.07120.19
Fours592208035
Fifties000641
Sixies03239018
Highest942141127385
Hundreds000100

Another Players

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