Tendai Sam Chisoro
bowler
|Full name:
|Tendai Sam Chisoro
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|21
|14
|79
|122
|64
|Innings
|3
|19
|14
|127
|106
|51
|Overs
|115.3
|150.0
|53.0
|1880.4
|766.4
|171.2
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|23
|7
|1
|377
|54
|2
|Runs
|333
|684
|368
|6059
|3414
|1299
|Wickets
|6
|24
|12
|195
|128
|29
|Avg
|55.5
|28.5
|30.66
|31.07
|26.67
|44.79
|SR
|115.5
|37.5
|26.5
|57.86
|35.93
|35.44
|Eco
|2.88
|4.56
|6.94
|3.22
|4.45
|7.58
|BB
|3
|3
|3
|13
|5
|3
|4w
|0
|0
|0
|6
|3
|0
|5w
|0
|0
|0
|7
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
|1
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|21
|14
|79
|122
|64
|Innings
|5
|17
|7
|132
|111
|43
|Not outs
|0
|6
|3
|10
|19
|11
|Runs
|27
|146
|43
|2083
|1668
|506
|Balls Faced
|62
|234
|47
|3819
|2083
|421
|Avg
|5.4
|13.27
|10.75
|17.07
|18.13
|15.81
|SR
|43.54
|62.39
|91.48
|54.54
|80.07
|120.19
|Fours
|5
|9
|2
|208
|0
|35
|Fifties
|0
|0
|0
|6
|4
|1
|Sixies
|0
|3
|2
|39
|0
|18
|Highest
|9
|42
|14
|112
|73
|85
|Hundreds
|0
|0
|0
|1
|0
|0