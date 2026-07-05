Caitlin Rose King
batsman
|Full name:
|Caitlin Rose King
|Nationality:
|New Zealand
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20
|Matches
|34
|Innings
|9
|Overs
|20.0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|124
|Wickets
|8
|Avg
|15.5
|SR
|15
|Eco
|6.2
|BB
|3
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
Batting
|League
|T20
|Matches
|34
|Innings
|12
|Not outs
|7
|Runs
|45
|Balls Faced
|59
|Avg
|9
|SR
|76.27
|Fours
|2
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|14
|Hundreds
|0