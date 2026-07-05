Caitlin Rose King

Caitlin Rose King

batsman

Full name:Caitlin Rose King
Nationality:New Zealand
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Wellington Blaze Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches34
Innings9
Overs20.0
Balls-
Maidens0
Runs124
Wickets8
Avg15.5
SR15
Eco6.2
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches34
Innings12
Not outs7
Runs45
Balls Faced59
Avg9
SR76.27
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest14
Hundreds0

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