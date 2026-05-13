Charli Knott

Charli Knott

all rounder

Full name:Charli Knott
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Hampshire Women

Queensland Fire Women

The Blaze Women

Up Warriorz Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches33
Innings22
Overs44.0
Balls-
Maidens0
Runs313
Wickets14
Avg22.35
SR18.85
Eco7.11
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches33
Innings23
Not outs8
Runs248
Balls Faced228
Avg16.53
SR108.77
Fours28
Fifties1
Sixies2
Highest51
Hundreds0

Charli Knott Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

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