Charli Knott

One-Day Cup, Women
Somerset vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SOM
222
BLA
224
Yorkshire vs Hampshire
One-Day Cup, Women
YOR
196
HAM
205
The Blaze vs Hampshire
One-Day Cup, Women
BLA
211
HAM
209
Somerset vs Hampshire
One-Day Cup, Women
SOM
264
HAM
303
Surrey vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SUR
252
BLA
253
Essex vs Hampshire
One-Day Cup, Women
ESS
245
HAM
246
Lancashire Thunder vs The Blaze
One-Day Cup, Women
LAT
239
BLA
211
The Blaze vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
BLA
151
YOR
150
Hampshire vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
HAM
265
WAR
194
The Blaze vs Durham
One-Day Cup, Women
BLA
DUR
Warwickshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
WAR
BLA
The Blaze vs Somerset
One-Day Cup, Women
BLA
SOM
Hampshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
HAM
BLA
The Blaze vs Essex
One-Day Cup, Women
BLA
ESS