Caleb Jasmat

Caleb Jasmat

all rounder

Full name:Caleb Jasmat
Nationality:Samoa

Teams

2026 Teams

Samoa

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches66
Innings55
Overs17.017.0
Balls--
Maidens00
Runs9191
Wickets33
Avg30.3330.33
SR3434
Eco5.355.35
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches66
Innings55
Not outs00
Runs3939
Balls Faced3737
Avg7.87.8
SR105.4105.4
Fours33
Fifties00
Sixies11
Highest1818
Hundreds00

Caleb Jasmat Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Pita, Bondi

Pita, Bondi

Tuilaepa, Maene

Tuilaepa, Maene

Ilaoa, Afapene

Ilaoa, Afapene

Mead, Noah

Mead, Noah

Lemana, Emmanuel

Lemana, Emmanuel

Tiai, Saumani

Tiai, Saumani

Visser, Darius

Visser, Darius

Cotter, Sean

Cotter, Sean

Nash, Solomon

Nash, Solomon

Sululoto, Fereti

Sululoto, Fereti