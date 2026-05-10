Fereti Sululoto

Fereti Sululoto

all rounder

Full name:Fereti Sululoto
Nationality:Samoa

Teams

2026 Teams

Samoa

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches66
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches66
Innings66
Not outs11
Runs9393
Balls Faced7070
Avg18.618.6
SR132.85132.85
Fours33
Fifties00
Sixies1010
Highest4444
Hundreds00

Fereti Sululoto Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Pita, Bondi

Pita, Bondi

Tuilaepa, Maene

Tuilaepa, Maene

Ilaoa, Afapene

Ilaoa, Afapene

Mead, Noah

Mead, Noah

Lemana, Emmanuel

Lemana, Emmanuel

Tiai, Saumani

Tiai, Saumani

Visser, Darius

Visser, Darius

Cotter, Sean

Cotter, Sean

Jasmat, Caleb

Jasmat, Caleb

Nash, Solomon

Nash, Solomon