Chirag Rajeshbhai Pathak

Chirag Rajeshbhai Pathak

batsman

Full name:Chirag Rajeshbhai Pathak
Nationality:India
Batting style:left handed batsman

Teams

2023 Teams

Zalawad Royals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches382513
Innings700
Overs11.000
Balls---
Maidens000
Runs5100
Wickets000
Avg000
SR000
Eco4.6300
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches382513
Innings602513
Not outs200
Runs2063695200
Balls Faced3612928237
Avg35.5627.815.38
SR57.1174.8984.38
Fours2769723
Fifties841
Sixies1290
Highest17010155
Hundreds510

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