Chirag Rajeshbhai Pathak
batsman
|Full name:
|Chirag Rajeshbhai Pathak
|Nationality:
|India
|Batting style:
|left handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|25
|13
|Innings
|7
|0
|0
|Overs
|11.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|51
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|4.63
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|25
|13
|Innings
|60
|25
|13
|Not outs
|2
|0
|0
|Runs
|2063
|695
|200
|Balls Faced
|3612
|928
|237
|Avg
|35.56
|27.8
|15.38
|SR
|57.11
|74.89
|84.38
|Fours
|276
|97
|23
|Fifties
|8
|4
|1
|Sixies
|12
|9
|0
|Highest
|170
|101
|55
|Hundreds
|5
|1
|0