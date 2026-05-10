Daniel Enese Burgess

Daniel Enese Burgess

all rounder

Full name:Daniel Enese Burgess
Nationality:Samoa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Samoa

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches44
Innings33
Overs8.38.3
Balls--
Maidens00
Runs8686
Wickets44
Avg21.521.5
SR12.7512.75
Eco10.1110.11
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches44
Innings44
Not outs00
Runs66
Balls Faced1212
Avg1.51.5
SR5050
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest33
Hundreds00

Daniel Enese Burgess Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

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