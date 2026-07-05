Danza Pacino Hyatt

Danza Pacino Hyatt

batsman

Full name:Danza Pacino Hyatt

Teams

2023 Teams

Ft Lauderdale Lions

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches95514265
Innings001026
Overs0040.014.017.0
Balls-----
Maidens00520
Runs0015248127
Wickets00313
Avg0050.664842.33
SR00808434
Eco003.83.427.47
BB00211
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches95514265
Innings95934059
Not outs11369
Runs1126423448981141
Balls Faced18854001080
Avg141626.0426.4122.82
SR59.57118.5100105.64
Fours840085
Fifties001724
Sixies640045
Highest392810410289
Hundreds00110

Another Players

Tucker, Jr Elton

Tucker, Jr Elton

Scott, Antonico

Scott, Antonico

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Ebanks, Rohan

Nebir, Tanzin

Nebir, Tanzin

Gori, Honey

Gori, Honey

Johnson, Herlando

Johnson, Herlando

Persaud, Ryan

Persaud, Ryan

Tagarse, Vinit

Tagarse, Vinit

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

Rajah, Isaiah

Rajah, Isaiah