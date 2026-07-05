Danza Pacino Hyatt
batsman
|Full name:
|Danza Pacino Hyatt
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|5
|51
|42
|65
|Innings
|0
|0
|10
|2
|6
|Overs
|0
|0
|40.0
|14.0
|17.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|5
|2
|0
|Runs
|0
|0
|152
|48
|127
|Wickets
|0
|0
|3
|1
|3
|Avg
|0
|0
|50.66
|48
|42.33
|SR
|0
|0
|80
|84
|34
|Eco
|0
|0
|3.8
|3.42
|7.47
|BB
|0
|0
|2
|1
|1
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|5
|51
|42
|65
|Innings
|9
|5
|93
|40
|59
|Not outs
|1
|1
|3
|6
|9
|Runs
|112
|64
|2344
|898
|1141
|Balls Faced
|188
|54
|0
|0
|1080
|Avg
|14
|16
|26.04
|26.41
|22.82
|SR
|59.57
|118.51
|0
|0
|105.64
|Fours
|8
|4
|0
|0
|85
|Fifties
|0
|0
|17
|2
|4
|Sixies
|6
|4
|0
|0
|45
|Highest
|39
|28
|104
|102
|89
|Hundreds
|0
|0
|1
|1
|0