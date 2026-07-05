Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions

Gender:Men

Players

2023 Players

Adam Khan

Alderman Rowe Nicholas Lesmond

Antonico Scott

Ashley Renaldo Nurse

Barbados

Bryan Brandon Gayle

Danza Pacino Hyatt

Herlando Johnson

Honey Gori

Isaiah Rajah

Trinidad and Tobago

Javelle Glenn

Jamaica

Jr Elton Tucker

Kesrick Omari Kenal Williams

Saint Vincent and the Grenadines

Kevin Andre Stoute

Barbados

Lenroy Whyte

Marvin Darlington

Michael Anthony Johnson

Australia

Omari Williams

Ricky Nayar

Rohan Ebanks

Ryan Persaud

Shuaib Syed

Tagenarine Chanderpaul

Guyana

Tanzin Nebir

Vinit Tagarse

Zachary Sattaur

Statistics

Minor League 2023

Matches Played8
Won5
Drawn0
Lost3
No result1

Another teams

Baltimore Royals

Baltimore Royals

East Bay Blazers

East Bay Blazers

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

Coastal Riders

Coastal Riders

Orlando Galaxy

Orlando Galaxy

Shivamogga Yodhas

Shivamogga Yodhas

The Philadelphians

The Philadelphians

Godavari Titans

Godavari Titans

Atlanta Lightning

Atlanta Lightning

Morrisville Raptors

Morrisville Raptors