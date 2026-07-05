Dev Khanal
batsman
|Full name:
|Dev Khanal
|Nationality:
|Nepal
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|List a
|T20
|Matches
|10
|12
|6
|Innings
|2
|2
|0
|Overs
|3.0
|3.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|20
|20
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|6.66
|6.66
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|List a
|T20
|Matches
|10
|12
|6
|Innings
|10
|12
|6
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|253
|292
|130
|Balls Faced
|390
|449
|136
|Avg
|25.3
|24.33
|21.66
|SR
|64.87
|65.03
|95.58
|Fours
|17
|24
|14
|Fifties
|2
|2
|0
|Sixies
|4
|4
|2
|Highest
|72
|72
|48
|Hundreds
|0
|0
|0