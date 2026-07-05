Dev Khanal

Dev Khanal

batsman

Full name:Dev Khanal
Nationality:Nepal

Teams

2024 Teams

Nepal

Nepal

Career Averages

Bowling

LeagueOdiList aT20
Matches10126
Innings220
Overs3.03.00
Balls---
Maidens000
Runs20200
Wickets000
Avg000
SR000
Eco6.666.660
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiList aT20
Matches10126
Innings10126
Not outs000
Runs253292130
Balls Faced390449136
Avg25.324.3321.66
SR64.8765.0395.58
Fours172414
Fifties220
Sixies442
Highest727248
Hundreds000

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