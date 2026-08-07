Douglas Finau
all rounder
|Full name:
|Douglas Finau
|Nationality:
|Samoa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|6
|6
|Innings
|4
|4
|Overs
|9.0
|9.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|89
|89
|Wickets
|2
|2
|Avg
|44.5
|44.5
|SR
|27
|27
|Eco
|9.88
|9.88
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|6
|6
|Innings
|3
|3
|Not outs
|1
|1
|Runs
|4
|4
|Balls Faced
|6
|6
|Avg
|2
|2
|SR
|66.66
|66.66
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|2
|2
|Hundreds
|0
|0