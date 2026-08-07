Douglas Finau

Douglas Finau

all rounder

Full name:Douglas Finau
Nationality:Samoa

Teams

2025 Teams

Samoa

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches66
Innings44
Overs9.09.0
Balls--
Maidens00
Runs8989
Wickets22
Avg44.544.5
SR2727
Eco9.889.88
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches66
Innings33
Not outs11
Runs44
Balls Faced66
Avg22
SR66.6666.66
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest22
Hundreds00

Another Players

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