Faafetai Benjamin Mailata

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Samoa vs Philippines
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
SAM
166
PHI
70
Samoa vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
SAM
132
VAN
129
Papua New Guinea vs Samoa
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PNG
115
SAM
112
Japan vs Samoa
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
82
SAM
81
Cook Islands vs Samoa
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
COO
75
SAM
79