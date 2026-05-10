Faafetai Benjamin Mailata

Faafetai Benjamin Mailata

Full name:Faafetai Benjamin Mailata
Nationality:Samoa
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Samoa

Faafetai Benjamin Mailata Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

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