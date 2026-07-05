Ian Dev Singh Chauhan
batsman
|Full name:
|Ian Dev Singh Chauhan
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|89
|72
|48
|Innings
|16
|6
|3
|Overs
|49.0
|24.5
|4.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|5
|0
|0
|Runs
|174
|154
|38
|Wickets
|2
|2
|1
|Avg
|87
|77
|38
|SR
|147
|74.5
|25
|Eco
|3.55
|6.2
|9.12
|BB
|1
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|89
|72
|48
|Innings
|157
|70
|48
|Not outs
|12
|3
|4
|Runs
|5426
|1627
|876
|Balls Faced
|10021
|2364
|895
|Avg
|37.42
|24.28
|19.9
|SR
|54.14
|68.82
|97.87
|Fours
|689
|170
|92
|Fifties
|22
|9
|2
|Sixies
|66
|15
|15
|Highest
|170
|112
|75
|Hundreds
|17
|2
|0