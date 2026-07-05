Ian Dev Singh Chauhan

Ian Dev Singh Chauhan

batsman

Full name:Ian Dev Singh Chauhan
Nationality:India

Teams

2023 Teams

Seattle Thunderbolts

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches897248
Innings1663
Overs49.024.54.1
Balls---
Maidens500
Runs17415438
Wickets221
Avg877738
SR14774.525
Eco3.556.29.12
BB121
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches897248
Innings1577048
Not outs1234
Runs54261627876
Balls Faced100212364895
Avg37.4224.2819.9
SR54.1468.8297.87
Fours68917092
Fifties2292
Sixies661515
Highest17011275
Hundreds1720

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