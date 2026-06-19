Shubham Subhash Ranjane

Shubham Subhash Ranjane

all rounder

Full name:Shubham Subhash Ranjane
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Joburg Super Kings

Texas Super Kings

USA

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches152329
Innings202027
Overs159.0101.570.3
Balls---
Maidens3810
Runs454475534
Wickets121419
Avg37.8333.9228.1
SR79.543.6422.26
Eco2.854.667.57
BB533
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches152329
Innings231415
Not outs425
Runs595278263
Balls Faced1230388237
Avg31.3123.1626.3
SR48.3771.64110.97
Fours602422
Fifties511
Sixies1565
Highest765952
Hundreds000

Shubham Subhash Ranjane Schedule & Results

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

121

TEX

TEX

(5 ov.) 33/2

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Rafiq, Usman

Rafiq, Usman

Phangiso, Aaron

Phangiso, Aaron

Homraj, Akshay

Homraj, Akshay

Siboto, Malusi

Siboto, Malusi

Theron, Rusty

Theron, Rusty

Khan, Jannisar

Khan, Jannisar

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Jamali, Naseer

Jamali, Naseer