One-Day Cup, League 2, Women
Kent vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLAM
354
bowler
|Full name:
|Isobel Kirby
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
|League
|T20
|Matches
|5
|Innings
|5
|Overs
|13.0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|93
|Wickets
|1
|Avg
|93
|SR
|78
|Eco
|7.15
|BB
|1
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|5
|Innings
|4
|Not outs
|1
|Runs
|33
|Balls Faced
|69
|Avg
|11
|SR
|47.82
|Fours
|2
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|16
|Hundreds
|0
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLAM
354