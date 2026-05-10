Isobel Kirby

Isobel Kirby

bowler

Full name:Isobel Kirby
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Kent Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches5
Innings5
Overs13.0
Balls-
Maidens0
Runs93
Wickets1
Avg93
SR78
Eco7.15
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches5
Innings4
Not outs1
Runs33
Balls Faced69
Avg11
SR47.82
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest16
Hundreds0

Isobel Kirby Schedule & Results

Another Players

Belt, Megan

Belt, Megan

Gordon, Amy

Gordon, Amy

Hobson, Jodie

Hobson, Jodie

Singer, Sophie

Singer, Sophie

Bailey, Laura

Bailey, Laura

Streets, Coco

Streets, Coco

Barnfather, Elsa

Barnfather, Elsa

Callaghan, Matilda Crystal

Callaghan, Matilda Crystal

Bird, Jessica

Bird, Jessica

Bilal, Zeena

Bilal, Zeena