One-Day Cup, League 2, Women
Kent vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLAM
354
all rounder
|Full name:
|Jodie Hobson
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
|League
|T20
|Matches
|1
|Innings
|0
|Overs
|0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|0
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|0
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|1
|Innings
|0
|Not outs
|0
|Runs
|0
|Balls Faced
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Fours
|0
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|0
|Hundreds
|0
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLAM
354