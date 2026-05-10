Jodie Hobson

Jodie Hobson

all rounder

Full name:Jodie Hobson
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Kent Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings0
Not outs0
Runs0
Balls Faced0
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Jodie Hobson Schedule & Results

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