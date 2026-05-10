Sophie Singer

Sophie Singer

batsman

Full name:Sophie Singer
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Kent Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches9
Innings4
Overs15.0
Balls-
Maidens2
Runs68
Wickets5
Avg13.6
SR18
Eco4.53
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches9
Innings8
Not outs3
Runs48
Balls Faced56
Avg9.6
SR85.71
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest27
Hundreds0

Sophie Singer Schedule & Results

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