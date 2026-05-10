One-Day Cup, League 2, Women
Kent vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLA
354
batsman
|Full name:
|Sophie Singer
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|League
|T20
|Matches
|9
|Innings
|4
|Overs
|15.0
|Balls
|-
|Maidens
|2
|Runs
|68
|Wickets
|5
|Avg
|13.6
|SR
|18
|Eco
|4.53
|BB
|2
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|9
|Innings
|8
|Not outs
|3
|Runs
|48
|Balls Faced
|56
|Avg
|9.6
|SR
|85.71
|Fours
|2
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|27
|Hundreds
|0
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
314
GLA
354